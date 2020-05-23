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سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

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سعاد حسني
سعاد حسني
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المصريون ـ متابعات

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كشف الفنان سمير صبري، عن بعض التفاصيل الخاصة باللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني.
وقال صبري، في لقائه في رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في قناة TeN، إنه أجرى تحقيقا استقصائيا في ملابسات وفاتها في لندن، على مدار 8 حلقات، مشيرا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي البريطاني، أكد أن هناك "ضربة في الرأس" وكدمات في اليد، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي في مصر عندما وصل جثمان الراحلة.
وأضاف صبري، أنه يرجح ويقر برفضية أن الوفاة جاءت نتيجة "اصطدام بشئ صلب في رأسها، أو مشاجرة حدثت في المنزل، نافيا ما قالته شقيقتها عن أن يكون وزير الإعلام الأسبق على صلة بما حدث، على حد قولها، أو سقوطها من شرفة شقة لندن كما قيل في بادئ الأمر.

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