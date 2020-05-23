سمير صبري يكشف مفاجأة حول لغز وفاة سعاد حسني

كشف الفنان سمير صبري، عن بعض التفاصيل الخاصة باللحظات الأخيرة في حياة الفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني.



وقال صبري، في لقائه في رأي عام مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في قناة TeN، إنه أجرى تحقيقا استقصائيا في ملابسات وفاتها في لندن، على مدار 8 حلقات، مشيرا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي البريطاني، أكد أن هناك "ضربة في الرأس" وكدمات في اليد، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي في مصر عندما وصل جثمان الراحلة.

