تفاصيل قرار "السيسي" بإطلاق أسماء الأطقم الطبية على المدارس والشوارع

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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق اسماء شهداء الأطقم الطبية من وزارتي التعليم العالي والصحة على الشوارع والمدارس. 
وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الرئيس لأن هؤلاء الشهداء ضحوا من أجل مصر.
وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس لن يقيم الاحتفال المعتاد بعيد الفطر والذي يجمع فيه أسر الشهداء وذلك نظرا للظروف الحالية.

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