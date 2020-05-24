تفاصيل قرار "السيسي" بإطلاق أسماء الأطقم الطبية على المدارس والشوارع

24 مايو 2020 - 12:57 ص

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق اسماء شهداء الأطقم الطبية من وزارتي التعليم العالي والصحة على الشوارع والمدارس.



وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الرئيس لأن هؤلاء الشهداء ضحوا من أجل مصر.

