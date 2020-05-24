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إسبانيا.. وفيات كورونا ترتفع إلى 28 ألفا و678

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ارتفع عدد الوفيات بكورونا في إسبانيا إلى 28 ألفاً و678 بعد تسجيل 48 وفاة جديدة.
وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الإسبانية السبت، ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 235 ألفاً و290 بعد تسجيل 361 حالة جديدة.
وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أن حكومته ستعلن، الثلاثاء، الحداد 10 أيام على ضحايا الفيروس، وهو الأطول في تاريخ إسبانيا الديمقراطية.وأكد على ضرورة تمديد حالة الطوارئ، المزمع نهايتها في 7 يونيو/حزيران المقبل، إلى نهاية الشهر ذاته.واعتبارا من الإثنين، ستسمح السلطات الإسبانية بالتجمعات العائلية والأصدقاء التي لا تفوق 10 أشخاص، إضافةً للسفر داخل الأقاليم، ضمن خطة تدريجية لإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بدأت في 4 مايو/أيار الحالي. وحتى مساء السبت، تجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و384 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 343 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و234 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا فيروس كورونا. -

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