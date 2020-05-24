"الأوقاف" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن صلاة الجمعة

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المصريون ـ متابعات

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تصريح عاجل من"الأوقاف" بشأن صلاة الجمعة

صرح الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد الماضي بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية.
قررت وزارة الأوقاف إقامة شعائر صلاة الجمعة 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 / 5 / 2020 م بإذن الله تعالى بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها وأرضاها )بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التلفاز المصري .
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف: وتم التنسيق مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441هـ الموافق 5 / 6 / 2020 م من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا .
وأوضح حسن: تقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وستناقش هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر 6 / 2020 م بإذن الله تعالى من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر له بإذن الله تعالى .
واختتم قائلا: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

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