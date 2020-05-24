» إصابة فنانة شهيرة بفيروس "كورونا" ونقلها لمستشفي العزل

24 مايو 2020 - 08:44 ص

أصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا" المستجد وتم نقلها إلي مستشفي العزل في الإسماعيلية.

و انتهت الجداوي من تصوير دورها في مسلسل "لعبة النسيان " الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني زوجة الهضبة عمرو دياب.

وأعلنت، أميرة مختار، ابنة "الجداوي" علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فجر اليوم عن إصابة والدتها بالفيروس ونقلها إلي المستشفي،لافتة إلي أن والدتها أصيبت بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة و أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس ووجهت نداء إلي محبيها بالدعاء لها.

وأثار إصابة الجداوي بالفيروس ضجة علي مواقع التواصل خاصة أنها كانت قد انتهت من تصوير المسلسل منذ 3 أيام فقط وكانت نشرت العديد من الصور لها مع أبطال المسلسل، مما جعل الجميع يطالبون بضرورة إجراء مسح شامل لكل المشاركين في العمل.

و طالبت العديد من الفنانات الجمهور بالدعاء لها ومن أبرزهم الفنانة إلهام شاهين والفنانة فيفي عبده والفنانة عبير صبري والفنانة مي كساب ،والإعلامي شريف مدكور .