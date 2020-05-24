أول إجراء رسمي من الأوقاف تجاه «الشيخ الهارب» بالدقهلية

24 مايو 2020 - 05:11 م

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبدالله حسن، إن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب "محمود م"، بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم.





وأوضح في بيان له، اليوم الأحد، أن الطالب تصرف بصورة تخالف القانون والقيم، وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلًا عن أن يكون قدوة لغيره.





وكان الطالب يستعد لإمامة الناس في صلاة العيد بإحدى مناطق محافظة الدقهلية، بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد أن جاءت الشرطة لفض التجمع، سارع بالهرب، وكان يرتدي الزي الأزهري، ما أدى إلى سخرية البعض على وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة للزي الأزهري.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو، يظهر شخص يرتدى زي أزهرى ويجري وخلفه عدد من المواطنين مع وجود أصوات تصرخ: "اجرى يا شيخ محمود".