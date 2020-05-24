  • الأحد 24 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

تحول نتيجة تحاليل محافظ الدقهلية من إيجابية إلى سلبية

حظر التجوال

بدء حظر التجوال في أول أيام العيد من الخامسة مساءًا

الجامعة العربية

الجامعة العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

عزل العجمي

أطباء عزل العجمي يؤدون صلاة العيد بمشاركة المرضى

وزير الأوقاف

أول إجراء رسمي من الأوقاف تجاه «الشيخ الهارب» بالدقهلية

كورونا

السعودية تسجل 2399 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة

أبطال مسلسل لعبة النسيان

قرار صادم لنجم «لعبة النسيان» بعد إصابة رجاء الجداوي

غرق

شاب يلقي بنفسه في مياه النيل بسبب فتاة

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمي لعزل مرضى كورونا "النفسيين"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بعد اتهامه بالفساد..نتنياهو: تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون

أول إجراء رسمي من الأوقاف تجاه «الشيخ الهارب» بالدقهلية

آخر الأخبار

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أول رد من "الأوقاف" على مسيرة محرم بك

#

5 تكليفات من الأوقاف للمديريات بشأن أول يوم رمضان

#

أول بيان من الأوقاف بشأن الإفطار فى رمضان

#

أول إجراء من "الصحة" بعد اكتشاف "كورونا"

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبدالله حسن، إن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب "محمود م"، بالصف الثالث الثانوي الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم.

وأوضح في بيان له، اليوم الأحد، أن الطالب تصرف بصورة تخالف القانون والقيم، وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلًا عن أن يكون قدوة لغيره.
وكان الطالب يستعد لإمامة الناس في صلاة العيد بإحدى مناطق محافظة الدقهلية، بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد أن جاءت الشرطة لفض التجمع، سارع بالهرب، وكان يرتدي الزي الأزهري، ما أدى إلى سخرية البعض على وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة للزي الأزهري.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  مقطع فيديو، يظهر شخص يرتدى زي أزهرى ويجري وخلفه عدد من المواطنين مع وجود أصوات تصرخ: "اجرى يا شيخ محمود".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رغم ضحايا كورونا بأمريكا.. ترامب يقضي عطلة في ملعب جولف
» الأمن يضبط المتهمين بإقامة صلاة العيد في أوسيم
» الجامعة العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا
» انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في قطر
» تعرف علي الأطعمة التي لا يتناولها الأطباء مطلقا
» أحذري المناديل المبللة .. هذه إضرارها
» انتحار ممثل شاب بعد محاولته قتل زوجته
» بعد اتهامه بالفساد..نتنياهو: تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون
» " منة فضالي " تثير ضجة علي مواقع التواصل بصور جديدة
» "ديانا كرزون" تبهر الجمهور بملابس الصاعقة
» الزمالك يضع شعار " نادي القرن الحقيقي" علي كارنيهات العضوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:25 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية