  • الأحد 24 مايو 2020
  • بتوقيت مصر07:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية

تحول نتيجة تحاليل محافظ الدقهلية من إيجابية إلى سلبية

حظر التجوال

بدء حظر التجوال في أول أيام العيد من الخامسة مساءًا

الجامعة العربية

الجامعة العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

عزل العجمي

أطباء عزل العجمي يؤدون صلاة العيد بمشاركة المرضى

وزير الأوقاف

أول إجراء رسمي من الأوقاف تجاه «الشيخ الهارب» بالدقهلية

كورونا

السعودية تسجل 2399 إصابة بكورونا.. و11 حالة وفاة

أبطال مسلسل لعبة النسيان

قرار صادم لنجم «لعبة النسيان» بعد إصابة رجاء الجداوي

غرق

شاب يلقي بنفسه في مياه النيل بسبب فتاة

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمي لعزل مرضى كورونا "النفسيين"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بعد اتهامه بالفساد..نتنياهو: تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون

بدء حظر التجوال في أول أيام العيد من الخامسة مساءًا

آخر الأخبار

حظر التجوال
حظر التجوال
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«صلوا في بيوتكم».. ننشر موعد صلاة العيد في كافة المحافظات

#

الداخلية تعلن إجراءات حاسمة لمواجهة المخالفين بالمحافظات

#

رياضيون أصيبوا بكورونا في «ووهان» قبل شهرين من ظهور أول حالة

#

"موسى" يكشف: لن يطبق حظر تجوال كامل فى مصر

حظر التجوال

تطبيق موعد حظر

حظر عيد الفطر

بدأ منذ قليل، في تمام الخامسة مساء، تطبيق موعد حظر التجوال، في أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب الإجراءات الجديدة لتطبيق الحظر التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان مدبولي قد أعلن أن هدف الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر هو الوقاية من فرص انتشار الفيروس وتقليل عملية انتقاله.

وأكد أن الحكومة تنتهز الفرصة خلال إجازة عيد الفطر وتم التوافق عليه أن من يوم الأحد وحتى الجمعة بواقع 6 أيام سيتم غلق كافة مناطق تقديم الخدمات الترفيهية والشواطئ وحظر حركة المواطنين اعتبارًا من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا.

وأضاف في مؤتمر صحفى، عقد في رئاسة الوزراء قبيل عيد الفطر ، أنه اعتبارًا من بعد عيد الفطر، سيتم فرض حظر التجوال من الثامنة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي، موضحًا أنه سيتم عودة التدريجية للأنشطة المختلفة اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رغم ضحايا كورونا بأمريكا.. ترامب يقضي عطلة في ملعب جولف
» الأمن يضبط المتهمين بإقامة صلاة العيد في أوسيم
» الجامعة العربية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا
» انخفاض حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في قطر
» تعرف علي الأطعمة التي لا يتناولها الأطباء مطلقا
» أحذري المناديل المبللة .. هذه إضرارها
» انتحار ممثل شاب بعد محاولته قتل زوجته
» بعد اتهامه بالفساد..نتنياهو: تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون
» " منة فضالي " تثير ضجة علي مواقع التواصل بصور جديدة
» "ديانا كرزون" تبهر الجمهور بملابس الصاعقة
» الزمالك يضع شعار " نادي القرن الحقيقي" علي كارنيهات العضوية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:25 م

  • فجر

    03:21

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية