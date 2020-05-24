تحول نتيجة تحاليل محافظ الدقهلية من إيجابية إلى سلبية

أكدت أول عينة تحاليل أجراها محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، عقب إصابته بكورونا تحولها من إيجابية لسلبية.

وخضع المحافظ للعزل باستراحته ومن المقرر أن يتم إجراء تحليل لعينة أخرى للمحافظ فى غضون ال48 ساعة القادمة قبل أن يتم السماح له بمغادرة العزل وإعلان تعافيه التام.

كان المحافظ قد تابع صباح أمس تليفونيا مع الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة حالة المرضى بعزل تمى الأمديد والمدينة الجامعية بالمنصورة.

كما تابع مع نائبه هيثم الشيخ الإجراءات الاحترازية والوقائية وحملات التطهير على مدار أيام العيد كما تابع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء حملات النظافة ورفع المخلفات وحملات الإزالة للتعديات.