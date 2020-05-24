شاب يلقي بنفسه في مياه النيل بسبب فتاة

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انتحار

حوادث

شاب

ألقى شاب بنفسه في نهر النيل بعد أن قفز من أعلى كوبري أخميم بمدينة سوهاج، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري المتمركزة بالقرب من الكوبري من إنقاذه.

وجرى نقل الشاب إلى مستشفي سوهاج العام، وصرح له بالخروج، وتبين أنه كان يريد الزواج من إحدى الفتيات، ولكن أسرته رفضت لوجود خلافات بين العائلتين.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بقيام شخص بإلقاء نفسه بنهر النيل من أعلى كوبري أخميم دائرة القسم.

وتبين من بالفحص أن "علي.م.ع" 37 عاما، عامل ويقيم بناحية البلابيش دائرة مركز دار السلام ألقى نفسه في نهر النيل من أعلى كوبري أخميم وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذه.

بسؤال المذكور من قبل الرائد احمد المولد، رئيس مباحث قسم ثان سوهاج،  أفاد بإقدامه على الانتحار لرغبته الزواج من إحدى الفتيات بذات الناحية ورفض أهليتها ذلك لوجود خلافات بين عائلتيهما.


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