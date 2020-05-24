رسالة مؤثرة من إسعاد يونس للجداوي بعد إصابتها بكورونا

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أحمد سالم

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حرصت الإعلامية إسعاد يونس على مساندة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.

ونشرت إسعاد يونس صورة للفنانة رجاء الجداوي قائلة: "حاتقومي إن شاء الله منها يا روجي، باسم الله الشافي المعافي حاتقومي منها".

ونقلت الفنانة رجاء الجداو، إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، ا?حمد داوود، محمود قابيل، ا?نجي المقدم، علي قاسم، وا?سماء جلال، ومن ا?خراج ا?حمد شفيق.

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