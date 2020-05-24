» ننشر أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر

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أسعار الذهب

عيد الفطر

الذهب بكام

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-5-2020، ثباتا بشكل ملحوظ ، نظرا لإغلاق سوق الصاغة اليوم الاحد أول ايام عيد الفطر المبارك، بعد ارتفاع طفيف أمس أول لتستقر اليوم على خلفيه ثبات سعر أوقية الذهب نتيحة اغلاق بورصة المعادن للاجازة عالميا الاسبوعية.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا، استقرارا، ليسجل الجرام عيار 21 الآن نحو 762 جنيها، اليوم، وهى نفس اسعار أمس، بعد ما سجل أعلى سعر في تاريخه أمس اول ، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 866 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 762 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 656 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6096 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1736 دولارًا.


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