» فرنسا تسجل أقل ارتفاع يومي في إصابات كورونا

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فرنسا.. وفيات كورونا الأدنى منذ 17 مارس

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أقل حصيلة يومية للإصابات الجديدة منذ فرض إجراءات العزل يوم 17 مارس الماضي.
وارتفع عدد المصابين بكورونا في البلاد بنسبة 0.1% اليوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 144 ألفا و921 حالة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات بواقع 7 حالات، ليصل إلى 17185 شخصا، وهذا هو أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ 15 أبريل الماضي.
وعزت وزارة الحصة الفرنسية سبب ذلك إلى العطلة الطويلة بمناسبة عيد صعود المسيح في البلاد، حيث قدمت المستشفيات معطياتها ببطء وبقي بعض الأشخاص في المستشفيات لفترة أطول.
أما عدد المرضى في غرف العناية المركزة، فيستمر بالانخفاض منذ 6 أسابيع دون انقطاع وانخفض بواقع 10 أشخاص أو 0.6% خلال اليوم الأخير، ليصل إلى 1655 شخصا.
ولم تنشر فرنسا حصيلة الوفيات للأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن تنشرها غدا الاثنين.

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