خبير يكشف: 80 مليون شخص فقدوا وظائفهم في 3 أشهر

24 مايو 2020 - 10:40 م

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه يجب علينا في التوقيت الحالي النظر للتجربة الهندية، حيث أنه في الهند هناك أكثر من 18 مليون شاب يعملون في وظائف عادية، صنعوا أفكارا وأقاموا مشروعات مالية كبرى عن طريق التعاون فيما بينهم أو الاقتراض من الدولة.



وأوضح «الحسيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «دقائق» الإذاعي، أن العالم مقبل على أزمة كساد عالمي ستبدأ من يونيو 2020 وتنتهي في مارس 2031، لذلك يجب ابتكار أفكار غير طبيعية وقوية لاستغلال هذه الفترة، فنحن لدينا قاعدة تكنولوجيا قوية ومقومات تسويق إلكتروني جيدة نستطيع تسويق بها أي منتج في السوق المحلي ثم العالمي.

