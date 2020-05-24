العراق.. توجيهات بتشديد إجراءات حظر التجول

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كورونا.. عزل العقبة الأردنية وتمديد حظر التجوال شمالي العراق

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات حظر التجول الشامل، بعد تسجيل ارتفاع كبير خلال اليومين الماضيين بإصابات كورونا.
وذكر بيان حكومي مقتضب، أن «رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات الحظر الشامل».
من جهته، قال وزير الصحة حسن التميمي، إن «حظر التجول الشامل في البلاد سيستمر لمدة تسعة أيام».
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الأحد، تسجيل 197 إصابة وثماني وفيات خلال يوم واحد، مبينة أن «مجموع الا?صابات بلغ 4272 إصابة، والشفاء 2738، والوفيات 160».

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