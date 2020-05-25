السعودية تكشف حقيقة استئناف صلاة الجماعة في المساجد

25 مايو 2020 - 12:10 ص

نفت مصادر سعودية يوم الأحد، ما تداولته حسابات في منصات التواصل الاجتماعي، عن صدور أمر بالسماح باستئناف صلاة الجماعة في المساجد اعتبارا من الخميس القادم.



وأشارت المصادر، إلى «عدم صدور أي أوامر أو قرارات بهذا الشأن، واستمرار تعليق الصلاة في المساجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد».



وأضافت: «أي مستجدات بهذا الشأن سيتم إعلانها رسميا من قبل جهات الاختصاص».

