طرح الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" في هذا الموعد

كشفت شبكة قنوات"ON" عن طرح الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021. يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الاختيار» خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.
مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.
وتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي -قائد الكتيبة 103 صاعقة- الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.