طرح الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" في هذا الموعد

كشفت شبكة قنوات"ON" عن طرح الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، عبر شاشتها، خلال الموسم الرمضاني المقبل، عام 2021.



يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل «الاختيار» خلال الموسم الحالي، وتصدره لمواقع التواصل الاجتماعي، وحصوله على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.