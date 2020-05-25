الدولار يستقر عند هذا الرقم بالبنوك

25 مايو 2020 - 09:06 ص

استقر سعر الدولار، خلال التعاملات الصباحية ليسجل ما بين 15.79 إلى 15.81 جنيهًا للشراء، و15.89 إلى 15.91 جنيهًا للبيع.

ففى البنك الأهلى، سجلت العملة الخضراء 15.79 جنيهًا للشراء و15.89 جنيهًا للبيع، بينما سجل فى بنك القاهرة 15.81 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 15.91 جنيهًا.

وفى البنك التجارى الدولى سجل 15.81 جنيهًا للشراء، 15.91 جنيهًا للبيع.

وسجل فى مصرف أبو ظبى الإسلامي، سعر 15.81 جنيهًا للشراء، فى حين وصل سعر البيع إلى 15.91 جنيهًا، وسجل فى البنك العربى الإفريقى سعر 15.81 جنيهًا للشراء، و15.91 جنيهًا للبيع.

وسجل فى بنك الإسكندرية سعر 15.80 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 15.90 جنيهًا.