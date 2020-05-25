ميدو: اشتريت هذا اللاعب للزمالك على حسابي .. ولست نادما

25 مايو 2020 - 09:13 ص

كشف أحمد حسام ميدو - نجم الزمالك الأسبق - عن مفاجأة من العيار الثقيل عن محمود عبد الرحيم جنش - حارس الزمالك .



وقال "ميدو" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : وأنا لاعب في الزمالك فرجوني على فيديو لحارس كويس جدا ومكانش فيه فلوس في النادي نشتريه .



وأضاف: قررت أدفع الفلوس واخصها من مستحقاتي .. قرار لن أندم عليه أبدًا .. جنش ابن الزمالك واحد من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم ودربتهم رجل بمعنى الكلمة .. جنش كل سنة وأنت طيب.



