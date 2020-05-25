تفاصيل مثيرة بعد ضبط بطل فيديو «أجري يا شيخ»

25 مايو 2020 - 10:37 ص

تمكنت الشرطة من القبض على بطل فيديو "أجرى يا شيخ" الذى انشتر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يرتدى زي أزهرى ويجري وخلفه عدد من المواطنين ويخرج من فيديو أصوات تقول «اجرى يا شيخ محمود».

وتم ضبط المذكور في نبروه بمحافظة الدقهلية، لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم في صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هارباً خشية ضبطه.

وقالت وزارة الأوقاف إنه بخصوص ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن ظهور أحد الأشخاص يهرول مرتديا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي، أفادت مديرية أوقاف الدقهلية بأن هذا الشخص ليس له علاقه بالأوقاف لا إماما ولا خطيبا، وإنما بالتحري تبين أنه طالب في الصف الثالث الثانوي الأزهري واسمه محمود مجدي العشري وتم إخطار الجهات المعنية بذلك.

وشدد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الاوقاف، على أنه تم نشر مفتشى الأوقاف بجميع المساجد والساحات على مستوى مديرية أوقاف الدقهلية لمتابعة التزام الجميع بمنع إقامة صلاة العيد.