» تامر حسنى يحاول الإصلاح بين زوجين

25 مايو 2020 - 10:56 ص

استجاب الفنان تامر حسنى، لمطلب إحدى المعجبات، أثناء حواره مع الإعلامية شيرين حمدى، على هامش حفل أول أيام عيد الفطر المبارك

وقالت المعجبة في رسالتها: «في أول الحظر اتخانقت مع جوزى، وجوزى مشى وسابلى البيت، وحسيت انى بصراحة كنت غلطانة فيه ونفسي أصالحه وهو اسمه أبوعلاء».

وتابعت: «وهو أكيد بيشوفك يا تامر لأنه من عشاقك، وبيحبك بجنون، نفسي أنت تهديله أغنية، وتقوله إن دى منى».

وعلق الفنان قائلاً: «أبوعلاء يا عسل، خلاص المسامح كريم، هي عارفة إنها غلطانة، وبتصالحك أنت لازم تسامحها، عشان هي بتصالحك قدام الدنيا كلها».

وأضاف : «أتمنى كلامى يأثر مع أبوعلاء، وإن شاء الله يرجعوا لبعض، وأهديلك أغنية أرجعلى».

واختتم «حسني»: «لازم ترجع يا أبوعلاء، أنا خلاص اتدخلت في الموضوع، متصغرناش بقى».

وقدم الفنان «تامر حسنى»، حفل على مسرح الصوت والضوء في الأهرامات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت رعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.