  • الإثنين 25 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

الزغاريد وكحك العيد تكسر أوجاع كورونا

ارشيف

قرار عاجل من وزيرة الصناعة خلال العيد

ارشيف

حقيقة إزالة "نادي القرن" من أعلى سور الزمالك

اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية

إيقاف تراخيص البناء 6 أشهر قادمة

ارشيف

تفاصيل مثيرة بعد ضبط بطل فيديو «أجري يا شيخ»

نقابة الأطباء

"الأطباء": سنلاحق المتورطين والمقصرين

كارتيرون

بند مثير بعقد "كارتيرون" الجديد مع الزمالك

ارشيف

موقف صعب لرئيسة وزراء نيوزيلندا

ميدو

ميدو: اشتريت هذا اللاعب للزمالك على حسابي .. ولست نادما

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم بالبنوك

بعد تهديد الأطباء..

«الصحة» تخصص مستشفى عزل لإصابات الأطقم الطبية

الحياة السياسية

هالة زايد
هالة زايد
Advertisements

متابعات- محمد إبراهيم

أخبار متعلقة
#

تخصيص مستشفى القاهرة الفاطمي لعزل مرضى كورونا "النفسيين"

#

الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"

#

اجتماع هام لـ"زايد" مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل

#

الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية من الخارج

وزارة الصحة

أطباء

الأطباء

نقابة الأطباء

مستشفى عزل

أعلنت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بوزارة الصحة التجهيز لإعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية.

وقالت الوحدة عبر "فيس بوك": يجرى اتخاذ اللازم نحو تجهيز وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية بالفعل خلال ساعات.

وطالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة، بضرورة توفير الحماية  للأطباء وسرعة علاج مَن يصاب بالمرض منهم.

وتكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية لتصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبًا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من 350 مصابًا بين الأطباء فقط.

وحملت النقابة الوزارة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

كما تدعو النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل حيث إن العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع.

ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات في وسائل الحماية أو تقاعس في سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها في مساندة الطبيب وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة.

وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذي سيؤثر سلبًا على تقديم الرعاية الصحية ، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تمامًا وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

واختتم بيان النقابة: "حمى الله الأطباء والطواقم الطبية وجميع المصريين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مواقع الميليشيات
» «الصحة» تخصص مستشفى عزل لإصابات الأطقم الطبية
» تامر حسنى يحاول الإصلاح بين زوجين
» بشرى سارة من «الأرصاد» فى عيد الفطر
» حصيلة وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 99 ألف حالة
» خادم الحرمين: نرى الأمل في قادم أيامنا
» فرنسا تسجل أقل ارتفاع يومي في إصابات كورونا
» رسالة مؤثرة من شريهان لـ رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا
» ننشر أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر
» «الصحة»: خروج 179 مصابًا بعد شفائهم في أول أيام العيد
» بالأسماء.. ننشر قرار «السيسي» بتعيين معاونين للنيابة الإدارية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية