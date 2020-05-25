قرار عاجل من وزيرة الصناعة خلال العيد

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التجارة والصناعة

فسفات

اجازة عيد

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تعليمات عاجلة لمسؤولي الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتشغيل ميناء ابو طرطور بسفاجا (التابع لوزارة التجارة والصناعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لإنهاء إجراءات شحن مركب محملة بـــ الفوسفات بكمية تزن 50 الف طن موجهة إلى أحد الأسواق الخارجية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، يأتي هذا التحرك في استجابة سريعة من الوزيرة للاستغاثة التي تلقتها من إحدى الشركات المصدرة للفوسفات عبر خاصية "واتساب"، والتي تتضرر فيها من توقف العمل بالميناء نتيجة لحصول العاملين على اجازة عيد الفطر، حيث وجهت الوزيرة مسؤلى الجهاز التنفيذي بالتحرك الفوري وبدء عملية شحن الفوسفات تمهيدًا لتصديره خلال الايام القليلة المقبلة.


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