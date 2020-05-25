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الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مواقع الميليشيات

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وكالات - محمد إبراهيم

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ضربات

جيش

ليبي

نفذ الجيش الوطني الليبي سلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس.

وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن الجيش الوطني الليبي قصف جوا مواقع للميليشيات في مديرية أمن غريان، بشمال غرب البلاد.

وتأتي الضربات الجوية للجيش الوطني الليبي بعد إعلان الناطق الرسمي للمؤسسة العسكرية اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، اعتقال واحد من أخطر عناصر داعش بعد انتقاله إلى الأراضي الليبية برعاية المخابرات التركية.

وذكر المسماري، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس تلقي القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني، أحد أخطر عناصر داعش في سوريا وانتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام، موضحا أنه قبض عليه وهو يقاتل مع ميليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، قائلا: "هذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة".


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