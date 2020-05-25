الزغاريد وكحك العيد تكسر أوجاع كورونا

متابعات- محمد إبراهيم
شهدت أقسام العزل الصحي بمستشفيات زفتى والمحلة وقطور وكفرالزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة الغامرة على وجوه المئات من الأسر والعائلات لحلول مناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لما نشر بـ "الوطن".
ووزع مسؤولي الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني علب الكحك والحلوى فى إطار الحرص على رفع معنويات المرضى من مصابي عدوي "كورونا" على مستوى مراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات والسنطة وقطور وسمنود وبسيون.
عصر03:36 م
فجر
03:20
شروق
04:59
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:55
عشاء
20:25