"مرتضى" يجهز صفقتين مفاجأة لجماهير الزمالك

25 مايو 2020 - 01:19 م

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك صفقتين «مفاجأة» لجماهير نادي الزمالك، يتم التفاوض معهم حاليًا.

وأكد رئيس النادي، خلال تصريحاته ببرنامج «زملكاوي»، على عدم وجود أى تفاوض لضم وليد أزاروا وباهر المحمدي كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن أحمد رفعت سيعود للنادي بعد انتهاء إعارته للاتحاد السكندري، ومعه أحمد فتوح لاعب الفريق المعار لسموحة.

وأضاف سيتم إنشاء استاد خاص بالقلعة البيضاء، وفرع النادي جديد للنادي في مدينة 6 أكتوبر.

وواصل نجهز لإنشاء استاد عالمي في 6 أكتوبر يليق نادي الزمالك».