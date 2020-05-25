» سموحة يستقر على تسويق هذا الثنائي

محمد عبد الحارس
استقر الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى، تسويق الثنائى البوركينى محمد كوفى والليبى محمد الترهونى لاعبى الموج الأزرق فى الصيف المقبل.
يأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز للتعاقد مع لاعبين أفارقة سوبر، بالإضافة للأنباء التى ترددت عن رغبة اتحاد الكرة فى تقليص الأفارقة إلى ثلاثة لاعبين فقط.
وكان مسئولو اتحاد الكرة اوقفوا النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم بأكمله وأدى لتجميد النشاط الكروى فى مصر.
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