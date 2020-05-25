تحرك جديد من وزير الشباب بشأن النشاط الرياضي

25 مايو 2020 - 03:41 م

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية بمبلغ 5 مليون و400 ألف جنيه لعدد 29 اتحاد أوليمبي و 25 اتحاد غير أوليمبي، وذلك كدعم إضافى للاتحادات للعام المالي 2019-2020.



يأتى الدعم الإضافي المخصص للاتحادات الرياضية حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تقديم المساندة والمؤازرة للاتحادات الرياضية التى تأثرت من توقف النشاط الرياضي فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى يتسني للاتحادات تلبية التزاماتها المختلفة.



وأكد وزير الشباب والرياضة تقديم الوزارة كل الدعم والمساندة للاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية فى ظل الأزمة الراهنة، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود لمواجهة الوضع الراهن، ومساعدة القطاعات المتضررة جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.



ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى المتابعة الدورية لوزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ للانتهاء من الخطة الطبية الكاملة، والاجراءات الاحترازية التى سيتم إتباعها؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي فى منتصف يونيو القادم وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بدعم الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية للعام المالي 2019-2020 بمبلغ 32 مليون و110 ألف جنيه قيمة الدعم المالى السنوى المخصص للاتحادات الرياضية.

