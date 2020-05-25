وزير البترول يعلن عن استثمارات بقيمة 19 مليار دولار

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البترول: 1.1 مليار دولار دعم لسلع تموينية وبترولية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة لتنفيذها خلال الفترة مابين عامي 2020-2035 وانه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا ان الوزارة تسعى من خلال ذلك الى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها اكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى في السنوات المقبلة ، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى الى  الاستمرار في زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات انتاج البتروكيماويات في مصر والمنتجات التي توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتي تعد مدخلات انتاج رئيسية للعديد من الصناعات و تقليل مايتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير  الامر الذي يسهم في تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الاجنبى.

وأكد الملا ان الوزارة لديها برنامج طموح للتوسع في الصناعات البتروكيماوية مع التركيز بصفة خاصة على المشروعات التي تحقق اعلى قيمة مضافة من الموارد الطبيعية ، وانه جار حاليا تنفيذ ودراسة 11 مشروعا جديدا لانتاج البتروكيماويات بإجمالى تكلفة استثمارية  يقدر بحوالي 19 مليار دولار منها مجمعين عملاقين للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة تفعيلا لرؤية الدولة لتنمية المنطقتين  ، وكذلك مشروعات التطوير ورفع الكفاءة وزيادة الطاقة الانتاجية بعدد من مشروعات انتاج البتروكيماويات القائمة ، لافتا الى ان المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الجديدة تم اختيارها بناءا على دراسات دقيقة بما يراعى الاستفادة من كافة المقومات المتاحة والقرب من مصادر التغذية و المشروعات والتسهيلات اللوجيستية التي تم اقامتها في كافة المحافظات لتيسير حركة  الشحن والتداول والتصدير للمنتجات بما يؤدى الى تقليل التكاليف وتعظيم اقتصاديات المشروعات ودعما لتحقيق هدفها النهائي بزيادة القيمة المضافة .

وأوضح التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا من وزير البترول والثروة المعدنية من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حول موقف المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف زيادة الانتاج المحلي من البتروكيماويات وتعزيز القيمة المضافة موضحا انها تسير بخطي جيدة لاستكمال الاجراءات الخاصة بالتنفيذ بعد عرضها على اللجنة العليا للمشروعات برئاسة  السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية  ، وان هذه المشروعات يأتي في مقدمتها مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس باستثمارات 5ر7 مليار دولار وبطاقة انتاجية 2ر2 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و 650 الف طن منتجات بترولية ، حيث تم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية لتنفيذ المشروع مع شركة بكتل الامريكية واجراء دراسة جدوي تفصيلية بمعرفة شركة وود العالمية و الاتفاق على التمويل مع مؤسسات التمويل الامريكية US DFC ، US EXIM BANK.

  وفيما يتعلق بمجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة البالغ استثماراته 5ر8 مليار دولار لانتاج مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية  و 850 الف طن منتجات بترولية فقد تم ابرام اتفاق مبادئ رئيسية مع الشركاء من تحالف شركتي بي اس دبليو وشيرد الانجليزيتين والبدء في الدراسات التفصيلية للمشروع الذى تم استلام قطعة الارض المخصصة لاقامته بالعلمين وجاري الاعداد لطرح مناقصة المقاول العام للمشروع من خلال شركة انبي،  لافتا الي بحث عرض من تحالف شركات انجليزية وصينية للاستثمار في اقامة مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة علي منتجات مجمع العلمين .
 وفيما يتعلق بمشروع انتاج البيوتاديين او المطاط الصناعي بمجمع ايثيدكو بالاسكندرية ذكر التقرير انه  تم توقيع عقد المقاول العام مع تحالف بتروجت المصرية وسايبم الإيطالية وتوقيع اتفاق مبادئ مع البنوك الممولة للمشروع وجاري حاليا الاعمال الخاصة بالمشروع البالغ استثماراته 183 مليون دولار بطاقة انتاجية 36 الف طن .
  وبالنسبة لمشروع انتاج مشتقات الميثانول بدمياط فقد تم الانتهاء من التصميمات الهندسية وتوقيع عقد المقاول العام  مع تحالف شركات صان مصر ووادي النيل وزافكوم وتوقيع عقد استشاري المشروع مع شركة انبي وتم البدء فعليا في الاعمال المبكرة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو 117 مليون دولار وسينتج 110 الف طن سنويا من منتجات يوريا فورمالدهيد والنفتالين فورمالدهيد المسلفن والراتنجات المتخصصة والتي تدخل في صناعات الاسمدة والمواد اللاصقة و الخرسانة الجاهزة وغيرها. 

وبالنسبة لمشروع انتاج الالواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF بمحافظة البحيرة بإستثمارات 217 مليون يورو لانتاج 5ر2 الف مترمكعب الواح خشبية فقد تم ابرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية وجاري العمل فيها بالاضافة الي توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة في التمويل .
 
وفيما يتعلق بمشروع الايثانول الحيوي باستثمارات 110 ملايين دولار فقد تم القيام بدراسة الجدوي والاتفاق مع المساهمين لبدء إجراءات تأسيس الشركة وتوقيع مذكرات تفاهم لتوفير المولاس كمادة تغذية للمشروع من شركات السكر .
وبالنسبة لمشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالاسكندرية  الذى تبلغ تكلفته الإستثمارية حوالى 350 مليون دولار ويقام على مساحة 240 الف متر مربع بهدف إنشاء رصيف بحري لاستغلال منصة البتروكيماويات لتداول المنتجات البترولية والبتروكيماوية ،  كما يجري حاليا اعادة دراسة مشروع انتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بمجمع سيدي كرير للبتروكيماويات بالاسكندرية في ظل المستجدات العالمية. 
كما اشار الي أنه جارى دراسة تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط هما مشروع البولي اسيتال باستثمارات 400 مليون دولار لانتاج 50 الف طن سنويا من منتج البولى اسيتال الذى يدخل في صناعة الأجهزة الكهربائية والألكترونيات وأجزاء السيارات ، وكذلك مشروع انتاج الميلامين بارض شركة موبكو بدمياط بطاقة 60 الف طن سنويا وباستثمارات 260 مليون دولار  ويعتمد في انتاجه علي مادة اليوريا ، وجارى ايضاَ دراسة اقامة مشروع انتاج الصودا آش ( كربونات الصوديوم) بمحافظة كفر الشيخ  .

ولفت التقرير الي العمل حاليا علي مشروعات تطوير وزيادة طاقة الانتاج ورفع الكفاءة وتنمية الموارد بكل من شركة البتروكيماويات المصرية وشركة ايلاب لانتاج الالكيل بنزين بالاسكندرية.

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