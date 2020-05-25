  • الإثنين 25 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تشوموسكي يتوقع انهيار أمريكا بسبب كورونا

تشوموسكي يتوقع انهيار أمريكا بسبب كورونا

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

قطر

قطر تسجل رقما قياسبا في إصابات كورونا

المهندس طارق الملا وزير البترول

وزير البترول يعلن عن استثمارات بقيمة 19 مليار دولار

عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب

عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب

قناة السويس تشهد عبور أضخم سفينة حاويات في العالم

قناة السويس تشهد عبور أضخم سفينة حاويات في العالم

السيسي

تصريحات قوية من السيسي بشأن تطورات الوضع الليبي

وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،

وقف تراخيص البناء والدولة تتوعد المخالفين

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

تحرك جديد من وزير الشباب بشأن النشاط الرياضي

السعودية

تفاصيل مثيرة بشأن عودة مصري بعد السجن 8 سنوات بالسعودية

نجم ليفربول يصدم محمد صلاح

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"ميدو" يصدم ليفربول بشأن محمد صلاح

#

محمد صلاح ينعي أسطورة كرة السلة بكلمات مؤثرة

#

أبو تريكة: محمد صلاح أخبرني بهذا السر قبل مباراة فلامنجو

اختار نجم فريق ليفربول السابق، جون بارنز، مهاجم "الريدز" الحالي السنغالي ساديو ماني ضمن التشكيلة المثالية للموسم الكروي الحالي، مفضلا إياه على زميله المصري محمد صلاح.

ونقلت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، اليوم الاثنين، تشكيلة بارنز المثالية، التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر؛

خط الدفاع: الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، الإسباني سيرخيو راموس (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الكندي ألفونسو ديفيز(بايرن ميونخ)؛

خط الوسط: الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)؛

خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البولندي روبرتو ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول).

يذكر أن جون بارنز (56 عاما) سبق له اللعب في صفوف ليفربول خلال الفترة ما بين عامي (1987 و1997)، وحقق معه بطولة الدوري مرتين بالإضافة إلى عدد آخر من البطولات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد إصابتها بكورونا.. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي
» لإثبات زواجهما.. مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع عليها دعوى قضائية
» سموحة يستقر على تسويق هذا الثنائي
» حريق يلتهم 3 أكشاك بميدان رمسيس
» الزمالك يحتفل بعيد ميلاد "جنش"
» ارتفاع طفيف بأسعار الذهب
» الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مواقع الميليشيات
» «الصحة» تخصص مستشفى عزل لإصابات الأطقم الطبية
» تامر حسنى يحاول الإصلاح بين زوجين
» بشرى سارة من «الأرصاد» فى عيد الفطر
» حصيلة وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 99 ألف حالة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:55 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية