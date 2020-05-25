  • الإثنين 25 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

فتح تحقيق عاجل فى واقعة وفاة طبيب مستشفى المنيرة

كورونا

ابتكار جهاز مصري يقلب موازين مكافحة "كورونا"

ترامب

"الصحة العالمية" توجه صفعة قوية لترامب

الرئيس الصينى: لن نسمح بحرب فى شبه الجزيرة الكورية

تحذير حاد من الصين للولايات المتحدة

الكويت

الكويت تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في هذا الأمر

هالة زايد

«الصحة»: تسجيل 702 إصابة جديدة بكورونا.. و 19 حالة وفاة

صلاح

نجم ليفربول يصدم محمد صلاح

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

«التموين» تزف بشرى سارة للمواطنين

عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب

عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب

الكويت

خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت

خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إصابات كورونا تعاود الارتفاع في الكويت

#

إعلامي سعودي يزف خبرًا سارًا للمواطنين والوافدين والمقيمين بشأن كورونا

#

الاستخبارات الأمريكية تسرب سرًا خطيرًا عن كورونا لـ"سي إن إن"

#

الصحة العالمية تجيب على أخطر تساؤل بشأن كورونا

شرعت السلطات الكويتية في تبني بعض الإجراءات لعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد إجراءات مكافحة كورونا.

وفي هذا الصدد وضعت وزارة الصحة خطة لعودة تشغيل العيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية بضوابط، اعتباراً من الأحد المقبل 31 مايو الجاري، تزامناً مع خطة الوزارة لعودة العمل الطبي تدريجياً في العيادات الخارجية.

وتقضي الخطة بألا تتجاوز طاقة العمل في بدايتها 30 في المئة من نسبة التشغيل حتى الأول من يوليو المقبل، ثم ترتفع إلى 50 في المئة بحلول منتصف أغسطس، مع زيادة طاقتها تدريجياً تماشياً مع معطيات تحسن الأوضاع الصحية لتصل النسبة إلى 100 في المئة بحلول أكتوبر.

وحددت الوزارة المستوصفات المعنية في المناطق الصحية لتطبيق بروتوكول الحجر المنزلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص مركز مساعد الصالح للمواطنين في منطقة العاصمة الصحية ومركز جابر الأحمد ق N3 لغير الكويتيين، وفي منطقة حولي الصحية مركز الشهداء للمواطنين ومركز الجابرية للمقيمين، وفي منطقة الفروانية مركز الرحاب للمواطنين ومركز الرقعي للمقيمين، وفي منطقة الأحمدي مركز العقيلة للمواطنين ومركز الشعيبة الصناعي للمقيمين، وفي منطقة الجهراء الصحية مركز النعيم للمواطنين ومركز النسيم الموقت في تيماء للمقيمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» قائد المقاومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم مع الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة
» انقلاب وحرب أهلية في إسرائيل
» خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت
» نجم ليفربول يصدم محمد صلاح
» قطر تسجل رقما قياسبا في إصابات كورونا
» وقف تراخيص البناء والدولة تتوعد المخالفين
» قناة السويس تشهد عبور أضخم سفينة حاويات في العالم
» عودة عشرات المصريين من الإمارات.. تعرف على السبب
» يسرا": "كان نفسي أبقى أم"
» بعد إصابتها بكورونا.. هؤلاء النجوم خالطوا رجاء الجداوي
» لإثبات زواجهما.. مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع عليها دعوى قضائية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:20 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية