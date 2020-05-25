الكويت تحتل المركز الأول بالشرق الأوسط في هذا الأمر

25 مايو 2020 - 07:03 م

حلت الكويت في المركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، في إجراءات الاستجابة السريعة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتخفيف من حدة الوباء، وفقاً لدراسة تقييمة أعدتها مؤسسة IQVIA العالمية.



ووفق تصنيف المؤسسة، جاءت الكويت في صدارة التقييم، بأعلى معدل من النقاط بـ50.2 نقطة، بفارق كبير عن المتوسط العالمي البالغ 41 نقطة.



وجاء ترتيب الدول الخمس الأولى في الإقليم، الكويت أولاً بـ50.2 نقطة، فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بـ49.7 نقطة، ودولة قطر ثالثاً بـ48 نقطة، فيما حل لبنان رابعاً بـ47.9، والمملكة الأردنية خامساً بـ47.8 نقطة. وتعد «IQVIA» مؤسسة عالمية رائدة في استخدام البيانات والتكنولوجيا والتحليلات المتقدمة المرتبطة بالرعاية الصحية.

