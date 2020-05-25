» انقلاب وحرب أهلية في إسرائيل

الطيب حسين
وكان نتنياهو قالقبيل دخوله إلى قاعة المحكمة أمس "إنه ليس هو من يحاكم اليوم بل معسكر اليمين برمته، مضيفا أن جهات نافذة في اليسار والجهاز القضائي تكاتفت لإسقاط زعيم قوي من اليمين لأنها لم تتمكن من القيام بذلك بواسطة الانتخابات المرة تلو المرة"، كما اتهم أجهزة تطبيق القانون بحياكة ملفات ضده.
وانطلقت أمس الأحد في القدس محاكمة نتنياهو بتهم الرشى وإساءة الائتمان والاحتيال، وهو يعد أول رئيس وزراء إسرائيلي في الخدمة يمثل للمحاكمة.
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