» قائد المقاومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم مع الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة

25 مايو 2020 - 07:52 م

قال العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح قائد المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية.. عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، إن اتفاق ستوكهولم يلفظ انفاسه الأخيرة جراء الاختراقات اليومية للميليشيات الحوثية وعدم احراز أي تقدم في تنفيذ بنود الاتفاق.



وذكر في كلمة له خلال زيارتة التفقدية للواء التاسع ان : "اتفاق السويد فقد مبرراته السياسية والانسانية بعد أن تحول إلى غطاء للميليشيات الحوثية لاستمرار استهدافها لقرى ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع القوات المشتركة واداة لتنفيذ جرائمها بحق المدنيين ومضاعفة المعاناة الإنسانية لأبناء محافظة الحديدة.



وأشار قائد المقاومة الوطنية إلى ان الحوثي استفاد من اتفاق السويد وتراخي الامم المتحدة في تنفيذ بنوده التي تنص على الانسحاب من مدينة الحديدة وموانيها لتكريس سيطرته على المدينة، ونهب خيراتها، ونهب الايرادات وكذلك استمرار تهريب الاسلحة الايرانية، وتصعيد عدوانه على اليمنيين في باقي المناطق المحررة.



ووجه العميد طارق صالح قيادة اللواء التاسع بمواصلة برامج التدريب والتأهيل وانتظار التوجيهات لتنفيذ أي مهام في معركة شعبنا المفتوحة في التصدي للمشروع الايراني وهزيمة ميليشيات الاجرام الحوثية، متمنيا للجميع النجاح في هذه المهمة الوطنية.



و بارك طارق صالح تشكيل اللواء التاسع "حراس الجمهورية" الذي يضم ضباطا وافرادا من مختلف محافظات الجمهورية ويعول عليهم تنفيذ مهام مستقبلية جسيمة في معركة الخلاص من المليشيات الحوثية.



وشدد على مبدأ المقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية في الحفاظ على الوطن وان تظل راية الوطن خفاقة، ومحاربة العنصرية والمناطقية والمذهبية.

