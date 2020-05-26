لماذا لا يجرى مسحًا لكل الأطباء؟.. رئيس المعامل المركزية تجيب

كشف الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، عن سبب عدم إجراء إجراء مسحات لكل الأطباء، موضحة: «ممكن أعمل مسحة اليوم فتكون النتيجة سلبية، وغدًا تكون إيجابى».



وأضافت الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن إجراء مسحة لأحد الأشخاص وتكون النتيجة سلبية ثم يصاب بعد ذلك عن طريق العدوى، لذلك يتم عمل المسحات للمشتبه في إصابتهم بعد ظهور الأعراض أو للمخالطين للمصابين.

وأضافت الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه من الممكن إجراء مسحة لأحد الأشخاص وتكون النتيجة سلبية ثم يصاب بعد ذلك عن طريق العدوى، لذلك يتم عمل المسحات للمشتبه في إصابتهم بعد ظهور الأعراض أو للمخالطين للمصابين.