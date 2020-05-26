مصرع إعلامية مصرية شهيرة في حادث مروع

غيب الموت اليوم، مذيعة الاقتصاد بقناة البغدادية سابقا، المصرية شيرين جمال، بعد تعرضها لحادث سير.

وكانت شيرين دخلت في حالة حزن شديدة بعد وفاة والدتها منذ شهرين، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، رثاء في والدتها قالت فيه: ”عندما رحلت أمي.. لم أشعر من قبل بكل هذه المشاعر المزدوجة، لم أشعر بالضياع والوحدة والاشتياق والحزن والغربة في آن واحد، رحلت عني يا أمي ورحل معكي كل شيء“.