المترو: ممنوع الدخول بدون كمامات بدءا من السبت

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وكالات- الدويني فولي

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، خطة التعايش الخاصة بها مع فيروس كورونا، التي سيتم تفعيلها عقب الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك. 
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن وقف حركة المواصلات العامة، خلال فترة عيد الفطر، كواحدة من الإجراءات الاحترازية، الهدف منها منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين. 
وبالنسبة للمترو فالإجراءات كالتالي:

أولا: عودة حركة القطارات بالخطوط الثلاثة لطبيعتها بدءً من يوم السبت المقبل الموافق 30 من الشهر الجاري، من الساعة السادسة صباحا، حتى الساعة الثامنة مساء.
ثانيا: الدفع بـ76 قطارا على الخطوط الثلاثة للمترو للعمل خلال ساعات التشغيل، مع إيقافهم بشكل تام أثناء فترة حظر التجوال. 
ثالثا: العمل على تعقيم القطارات قبل بدء العمل فيها بنحو 5 ساعات حرصا على حماية وسلامة مستخدمي مترو الأنفاق. 
رابعا: تعقيم كل المحطات من الداخل والخارج، وتطهير مكاتب الإداريين والصرافين.
خامسا: إلزام كل العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية.
سادسا: تركيب أجهزة تعقيم الأيدي بالمحطات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

سابعا: إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول المحطات واستقلال القطارات

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