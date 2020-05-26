البنك الأهلي يكشف حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب «كورونا»
بدولة عربية.. إلزام كل الشركات بتوفير سكن لعمالها المصابين بكورونا
المترو: ممنوع الدخول بدون كمامات بدءا من السبت
السعودية تعلن موعد الحياة لطبيعتها والتعايش مع كورونا
مصرع إعلامية مصرية شهيرة في حادث مروع
شاهد.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا
السعودية تسمح بإقامة الصلاة بالمساجد واستئناف الطيران وعودة الموظفين
لماذا لا يجرى مسحًا لكل الأطباء؟.. رئيس المعامل المركزية تجيب
تفاصيل خطف جثمان متوفاة بـ"كورونا" من "حميات" فاقوس
الصحة العالمية تحذر من "وباء صامت" في إفريقيا
وكالات- الدويني فولي
ظهر
فجر
03:20
شروق
04:58
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:56
عشاء
20:26