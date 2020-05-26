  • الثلاثاء 26 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
خبير: "موظفو البنك الأهلي أحسن من السيسي"

البنك الأهلي يكشف حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب «كورونا»

علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية

بدولة عربية.. إلزام كل الشركات بتوفير سكن لعمالها المصابين بكورونا

المترو

المترو: ممنوع الدخول بدون كمامات بدءا من السبت

السعودية

السعودية تعلن موعد الحياة لطبيعتها والتعايش مع كورونا

إصابة فلاح أثناء حادث سير بالزقازيق

مصرع إعلامية مصرية شهيرة في حادث مروع

رجاء الجداوي

شاهد.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

السعودية

السعودية تسمح بإقامة الصلاة بالمساجد واستئناف الطيران وعودة الموظفين

كورونا في مصر

لماذا لا يجرى مسحًا لكل الأطباء؟.. رئيس المعامل المركزية تجيب

كورونا في فرنسا

تفاصيل خطف جثمان متوفاة بـ"كورونا" من "حميات" فاقوس

كورونا

الصحة العالمية تحذر من "وباء صامت" في إفريقيا

الأهلي يكشف موقف فتحي وعاشور وإكرامي من التدريبات

الرياضة

أحمد فتحي
أحمد فتحي
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"قرقاش" يكشف موقف الإمارات من قرار المجلس الانتقالي في اليمن

#

شوبير: بيراميدز يقرر التراجع عن شراء أحمد فتحي .. وهذا موقف الأهلي منه

#

3 شروط وضعها أحمد فتحي للتجديد للأهلي

#

"شوبير" يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع أحمد فتحي

الاهلى

احمد فتحى

حسام عاشور

موقف

التدريبات

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الثلاثي شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، سيتواجدون في تدريبات الأهلي الجماعية في حالة استئناف النشاط منتصف شهر يونيو القادم، وفقا لتأكيدات وزير الرياضة أشرف صبحي.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات، إن الثلاثي مازال يرتبط بعقد مع القلعة الحمراء وبالتالي فإن انتظامهم في المران أمر طبيعي،مشيرًا إلى أن الأهلي يقدر ويحترم اللاعبين الثلاثة بعيدًا عن أمور حدثت.


وفضًل اكرامي الرحيل عن الأهلي بحثًا عن فرصة المشاركة في المباريات، وسيوقع لبيراميدز خلال أيام، بينما رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الفريق الأحمر وقام بالتوقيع علي عقود لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات قادمة، فيما رفض الجهاز الفني التجديد لحسام عاشور بداعي كبر سنه، وهناك محاولات لإقناع اللاعب بالاعتزال نهاية الموسم الحالي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأهلي يكشف موقف فتحي وعاشور وإكرامي من التدريبات
» سوهاج.. مصرع موظف لتناوله كحول إيثيلي
» ملحمة بطولة الشهيد "علي علي" يرويها زميله تايسون
» رئيس قطاع الطب الوقائي: أجرينا أكثر 200 ألف مسحة طبية
» بارد ليلا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد
» أسعار مفاجئة يسجلها الجنيه أمام الدولار في ثاني أيام العيد
» تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام العيد
» قائد المقاومة اليمنية: اتفاق ستوكهولم مع الحوثي يلفظ أنفاسه الأخيرة
» انقلاب وحرب أهلية في إسرائيل
» خطوة هامة وجريئة بشأن كورونا في الكويت
» نجم ليفربول يصدم محمد صلاح

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية