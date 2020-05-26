» الأهلي يكشف موقف فتحي وعاشور وإكرامي من التدريبات

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الثلاثي شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، سيتواجدون في تدريبات الأهلي الجماعية في حالة استئناف النشاط منتصف شهر يونيو القادم، وفقا لتأكيدات وزير الرياضة أشرف صبحي.
وقال عبد الحفيظ، في تصريحات، إن الثلاثي مازال يرتبط بعقد مع القلعة الحمراء وبالتالي فإن انتظامهم في المران أمر طبيعي،مشيرًا إلى أن الأهلي يقدر ويحترم اللاعبين الثلاثة بعيدًا عن أمور حدثت.
وفضًل اكرامي الرحيل عن الأهلي بحثًا عن فرصة المشاركة في المباريات، وسيوقع لبيراميدز خلال أيام، بينما رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الفريق الأحمر وقام بالتوقيع علي عقود لنادي بيراميدز لمدة 3 سنوات قادمة، فيما رفض الجهاز الفني التجديد لحسام عاشور بداعي كبر سنه، وهناك محاولات لإقناع اللاعب بالاعتزال نهاية الموسم الحالي.