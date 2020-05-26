» الأهلي يكشف موقف فتحي وعاشور وإكرامي من التدريبات

26 مايو 2020 - 10:38 ص

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الثلاثي شريف إكرامي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، سيتواجدون في تدريبات الأهلي الجماعية في حالة استئناف النشاط منتصف شهر يونيو القادم، وفقا لتأكيدات وزير الرياضة أشرف صبحي.









وقال عبد الحفيظ، في تصريحات، إن الثلاثي مازال يرتبط بعقد مع القلعة الحمراء وبالتالي فإن انتظامهم في المران أمر طبيعي،مشيرًا إلى أن الأهلي يقدر ويحترم اللاعبين الثلاثة بعيدًا عن أمور حدثت.







