» 6 أماكن ممنوع التواجد فيها بدون كمامة بدءا من السبت المقبل

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها من الشعب المصري، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من الشهر الجاري. 
يأتي ذلك كواحد من الإجراءات الاحترازية، التي تسعى الدولة من خلالها، إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين. 

وهناك 6 أماكن سيكون فيها إرتداء الكمامة إجباريا بدءا من السبت المقبل:
أولا: الأسواق. 
ثانيا: المحلات.
ثالثا: المنشآت الحكومية.
رابعا: المنشآت الخاصة. 
خامسا: البنوك. 
سادسا: وسائل النقل العامة والخاصة. 
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم توقيع غرامة لا تتجاوز الـ4 آلاف جنيه في حالة مخالفة التعليمات. 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها من الشعب المصري، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من الشهر الجاري. 

يأتي ذلك كواحد من الإجراءات الاحترازية، التي تسعى الدولة من خلالها، إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين. 

وترصد "الوطن" لكم، الأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها وهي: 

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أولا: الأسواق. 

ثانيا: المحلات.

ثالثا: المنشآت الحكومية.

رابعا: المنشآت الخاصة. 

خامسا: البنوك. 

سادسا: وسائل النقل العامة والخاصة. 

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه سيتم توقيع غرامة لا تتجاوز الـ4 آلاف جنيه في حالة مخالفة التعليمات. 


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