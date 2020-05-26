السعودية.. لاعب دولي يثير ضجة بشأن فتح المساجد والشرطة تتحرك

26 مايو 2020 - 11:48 ص

كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة وجهت بالقبض على لاعب دولي مشهور ظهر بمقطع فيديو يتحدث عن فتح المساجد خلال الشهر الجاري.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب السعودي السابق، سعيد العويران، وهو يتحدث عن فتح المساجد في المملكة يوم الخميس 5 شوال (28 مايو الجاري).









وظهر العويران خلال مقطع الفيديو وهو يجلس ويتحدث إلى متابعيه عبر تطبيق سناب شات، ويقول "مساء الخير خبر جميل.. المساجد راح تفتح يوم 5 شوال.. أحلى خبر".









وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول لمواطن (لاعب كرة قدم دولي سابق)، ظهر بمقطع فيديو متداول يظهر محتواه قيامه بنشر وترويج معلومات مغلوطة ومضللة وغير صحيحة بشأن فتح المساجد بتاريخ محدد بحسب زعمه، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.









واعتبرت النيابة العامة السعودية اللاعب السابق بالمنتخب السعودي، يستوجب العقوية وفقا للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة.









سعيد العويران (53 عاما)، أحد نجوم فريق الشباب السعودي، ولعب مع منتخب الأخضر، خلال المشاركة الأولى في بطولة كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة.









لعب مع منتخب السعودية 75 مباراة محرزا 24 هدفا، واستطاع تسجيل أحد أفضل الأهداف في تاريخ كأس العالم والمنتخب السعودي، حيث أحرز في مرمى بلجيكا بعد مراوغة 4 لاعبين.









واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم هدف العويران في مرمى بلجيكا ضمن الأفضل في التاريخ. كما قال حساب كأس العالم 2018 على تويتر عن الهدف، "واحد من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم.. تحياتنا للكابتن العويران".



