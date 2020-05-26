استعداداً لاستئناف النشاط..الرياضة تضع بروتوكول مواجهة كورونا

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أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
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وكالات- الدويني فولي

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الشباب والرياضة

اشرف صبحى

النشاط الرياضي

فيروس كورونا

تعكف وزارة الشباب والرياضة حالياً، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقب

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تواصلت مع اللجنة الأولمبية وعدد من الأندية والاتحادات الرياضية، بشأن مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والاستعداد لعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي من منتصف يونيو المقبل.

وأوضح صبحي، أن هدفه في المقام الأول هو الحفاظ على صحة وسلامة كل اللاعبين والمدربين والعاملين في المجال الرياضي.


وأشار وزير الرياضة إلى أن تلك الضوابط والمعايير ملزمة لكافة الجهات الرياضية بالدولة والتي تشمل اللجنة الأولمبية المصرية، الاتحادات والأندية الرياضية العامة والخاصة، وكذلك مراكز الشباب والأندية الصحية، وغيرها من الهيئات التابعة.

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