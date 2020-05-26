تعيين أول قاضية محجبة في إنجلترا

26 مايو 2020 - 12:09 م





أشادت روزي دياز، دبلوماسية بريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتعيين أول قاضية مسلمة محجبة في بريطانيا، القاضية رافيا أرشد التي عُينت كمختصة في أمور قانون الأسرة الإسلامية والشريعة الإسلامية.





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وكتبت روزي دياز: "تهاني لـ رافيا أرشد تعيينها كأول قاضية مسلمة محجبة في #بريطانيا، مختصة في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي والشريعة الإسلامية... الاستحقاق هو أساس النجاح في بريطانيا بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس. عيد_الفطر_المبارك عيد_مبارك عيد_سعيد نعم_و_قيم.









وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، مؤخرًا، عن تعيين قاضية مسلمة محجبة، بتعيين القاضية رافيا أرشد هي أول قاضية مسلمة محجبة في بريطانيا وهي قاضية في دائرة مدلاند البريطانية.







