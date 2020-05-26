  • الثلاثاء 26 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية- كورونا

77 ألف إصابة بـ"كورونا" في السعودية

البنك المركزي

البنك المركزي: المواطنون سحبوا 9 مليار جنيه خلال أيام العيد

سفينة الصورايخ " مارشال أوستينوف"

احتجاز سفينة كويتية قبالة استراليا بسبب كورونا

النائبة

تعيين أول قاضية محجبة في إنجلترا

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

استعداداً لاستئناف النشاط..الرياضة تضع بروتوكول مواجهة كورونا

الشرطة السعودية

السعودية.. لاعب دولي يثير ضجة بشأن فتح المساجد والشرطة تتحرك

خبير: "موظفو البنك الأهلي أحسن من السيسي"

البنك الأهلي يكشف حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب «كورونا»

علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية

بدولة عربية.. إلزام كل الشركات بتوفير سكن لعمالها المصابين بكورونا

المترو

المترو: ممنوع الدخول بدون كمامات بدءا من السبت

السعودية

السعودية تعلن موعد الحياة لطبيعتها والتعايش مع كورونا

"عين شمس" تتصدر قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث كورونا

الحياة السياسية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

طلاب الدبلوم العام في التربية يطالبون بإلغاء الامتحانات بسبب كورونا

#

ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإفريقيا ومصر الأعلى وفيات

#

إصابة شقيقين بفيروس كورونا في الملاعب المصرية

#

زراعة "عين شمس": لقاح لفيروس"كورونا" من "البيض"

إصابات

جامعة عين شمس

فيروس كورونا

أبحاث مشاركة

تصدرت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث حول فيروس كورونا المستجد COVID-19

وتشارك مصر من خلال الإسهامات البحثية للجامعات المصرية بـ 21 بحثاً علمياً لإيجاد علاج فعال ضد فيروس كورونا، لتحتل بهذه الأبحاث مصر الترتيب التاسع عالمياً ضمن قائمة الدول المساهمة في محاولات التوصل لعلاج ضد هذا الفيروس القاتل ، والترتيب الأول عربياً و إفريقياً في هذا الصدد، وذلك وفق ما نشر بموقع " فينبولد"finbold أحد أبرز المواقع البحثية العلمية العالمية.


وتتصدر جامعة عين شمس قائمة الجامعات المصرية بواقع 8 أبحاث علمية .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إطلاق نار في عسير ووقوع قتلى ومصابين
» ميلان يكشف مدى خطورة إصابة إبراهيموفيتش
» "عين شمس" تتصدر قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث كورونا
» 6 أماكن ممنوع التواجد فيها بدون كمامة بدءا من السبت المقبل
» الأهلي يكشف موقف فتحي وعاشور وإكرامي من التدريبات
» سوهاج.. مصرع موظف لتناوله كحول إيثيلي
» ملحمة بطولة الشهيد "علي علي" يرويها زميله تايسون
» رئيس قطاع الطب الوقائي: أجرينا أكثر 200 ألف مسحة طبية
» بارد ليلا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد
» أسعار مفاجئة يسجلها الجنيه أمام الدولار في ثاني أيام العيد
» تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام العيد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية