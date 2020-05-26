» ميلان يكشف مدى خطورة إصابة إبراهيموفيتش

26 مايو 2020 - 02:34 م

أكد نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى وليس وتر أخيل كما كان يخشى، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقعة.









وأشار النادي في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر" إلى أن "إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في العضلة النعلية لربلة الساق اليمنى".









وأكد أن "وتر أخيل لم يمس. اللاعب سيخضع لفحص خلال فترة عشرة أيام".













وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن هذه الإصابة قد تبعد المهاجم البالغ من العمر 38 عاما، لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع









وتعرض النجم المخضرم لإصابة بالغة أمس الاثنين، خلال التمارين مع فريقه استعدادا لاحتمال استئناف منافسات "سيري أ".









وتأمل الأندية الإيطالية في استئناف الموسم منتصف يونيو المقبل، بعد تعليقه منذ التاسع من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.







