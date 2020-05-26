  • الثلاثاء 26 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:37 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية- كورونا

77 ألف إصابة بـ"كورونا" في السعودية

البنك المركزي

البنك المركزي: المواطنون سحبوا 9 مليار جنيه خلال أيام العيد

سفينة الصورايخ " مارشال أوستينوف"

احتجاز سفينة كويتية قبالة استراليا بسبب كورونا

النائبة

تعيين أول قاضية محجبة في إنجلترا

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة

استعداداً لاستئناف النشاط..الرياضة تضع بروتوكول مواجهة كورونا

الشرطة السعودية

السعودية.. لاعب دولي يثير ضجة بشأن فتح المساجد والشرطة تتحرك

خبير: "موظفو البنك الأهلي أحسن من السيسي"

البنك الأهلي يكشف حقيقة إغلاق 13 فرعًا بسبب «كورونا»

علامة جديدة: مرضى كورونا يعانون من الهذيان واضطرابات نفسية

بدولة عربية.. إلزام كل الشركات بتوفير سكن لعمالها المصابين بكورونا

المترو

المترو: ممنوع الدخول بدون كمامات بدءا من السبت

السعودية

السعودية تعلن موعد الحياة لطبيعتها والتعايش مع كورونا

ميلان يكشف مدى خطورة إصابة إبراهيموفيتش

الرياضة

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يكشف سر إعلان إصابة مليون شخص بكورونا في أمريكا

#

صادم.. إصابة جميع لاعبي إنتر ميلان بـ "كورونا"

#

"ميسى" يكشف حقيقة انتقاله لإنتر ميلان

#

فيديو يكشف معرفة سلطات مطار جدة إصابة مصري بفيروس كورونا

اصابة

حقيقة

اي سي ميلان

إبراهيموفتش

أكد نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى وليس وتر أخيل كما كان يخشى، من دون أن يحدد فترة غيابه المتوقعة.

وأشار النادي في بيان نشره عبر حسابه في موقع "تويتر" إلى أن "إبراهيموفيتش تعرض لإصابة في العضلة النعلية لربلة الساق اليمنى".


وأكد أن "وتر أخيل لم يمس. اللاعب سيخضع لفحص خلال فترة عشرة أيام".



وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن هذه الإصابة قد تبعد المهاجم البالغ من العمر 38 عاما، لفترة قد تصل إلى أربعة أسابيع


وتعرض النجم المخضرم لإصابة بالغة أمس الاثنين، خلال التمارين مع فريقه استعدادا لاحتمال استئناف منافسات "سيري أ".


وتأمل الأندية الإيطالية في استئناف الموسم منتصف يونيو المقبل، بعد تعليقه منذ التاسع من مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.


ومن المتوقع أن تعطي حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، الضوء الأخضر لهذه العودة هذا الأسبوع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إطلاق نار في عسير ووقوع قتلى ومصابين
» ميلان يكشف مدى خطورة إصابة إبراهيموفيتش
» "عين شمس" تتصدر قائمة الجامعات المصرية المشاركة في أبحاث كورونا
» 6 أماكن ممنوع التواجد فيها بدون كمامة بدءا من السبت المقبل
» الأهلي يكشف موقف فتحي وعاشور وإكرامي من التدريبات
» سوهاج.. مصرع موظف لتناوله كحول إيثيلي
» ملحمة بطولة الشهيد "علي علي" يرويها زميله تايسون
» رئيس قطاع الطب الوقائي: أجرينا أكثر 200 ألف مسحة طبية
» بارد ليلا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد
» أسعار مفاجئة يسجلها الجنيه أمام الدولار في ثاني أيام العيد
» تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام العيد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:56 م

  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:56

  • عشاء

    20:26

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية