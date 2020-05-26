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أول رد من"هيفاء وهبى" على دعوى إثبات زواجها من "وزيري"

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هيفاء ووزيري
هيفاء ووزيري
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محمد فضل- متابعات

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زواج

هيفاء وهبي

فنانة

مصرى

محمد وزيري

ردت الفنانة اللبنانية ?هيفا وهبي? على إدعاء مدير أعمالها السابق الملحن المصري ?محمد وزيري? زواجهما، وقراره باتخاذ المنحى القانوني لإثبات هذا الزواج،.

وكتبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وساتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا"!

وكانت وهبي اتهمت وزيري بالاستيلاء على اموالها ونقلها الى حسابه البنكي الشخصي بعد ان كان من المفترض ان يتصرف بها لادارة اعمالها لا لاغراض شخصية.

وأوضحت في شكواها أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمالها في مصر، ويتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخصها، وكان يتولي تسلّم القيمة المادية المتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعها البنك في حسابها، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية وسحب مبالغ مالية من حسابها المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وأودع تلك المبلغ في الحساب الخاص به دون علم الشاكية.


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