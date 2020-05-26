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"فيديوهات مخلة" تدفع حسناء لبنان إلى قتل زوجها بطريقة بشعة

"فيديوهات مخلة" تدفع حسناء لبنان إلى قتل زوجها بطريقة بشعة

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المتهمة والمجني عليه
المتهمة والمجني عليه
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محمد فضل- متابعات

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أقدمت زوجة حسناء لبنانية، على قتل زوجها بعد أن طلقها، بوابل من الرصاص من سلاح ناري، بسبب ابتزازها بنشر فيديوهات مخلة لها.

وحسب موقع الجمهورية اللبناني فقد أقدمت امرأة لبنانية في قضاء الشوف بمحافظة جبل لبنان على قتل طليقها بسلاح ناري قبل أن تسلم نفسها للشرطة.

وحسب الموقع المحلي، فإن الجانية حضرت إلى منزل طليقها بسيارة أجرة ومعها مسدس حربي، وقامت بإطلاق بضع رصاصات عليه وأصابته في صدره، حيث أردته قتيلا.

وبعد ارتكاب جريمتها، قامت الجانية بالتوجه بسيارة المجني عليه إلى مركز الشرطة، وأقرت هناك بجريمتها. وأرجعت المرأة جريمتها إلى خلافات بينها وبين المجني عليه، بسبب ابتزازه بنشر فيديوهات مخلة لها.


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