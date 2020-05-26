فنانة شهيرة: كل زميلاتي مارسن علاقات حميمية مقابل الشهرة

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أديل بركات

صدمت فنانة شهيرة الجميع باعتراف صادم، عن ما وصفته ببيع الكثير من الفنانات والمطربات أجسادهن مقابل الشهرة.

وقالت الفنانة السورية "أديل بركات"، إن الممثلات السوريات بعن أجسادهن مقابل الشهرة، ماعدا خمسة فنانات وصلن للشهرة بنجاحهن والصبر.

وأشارت "بركات"، إلى أن الفنانات، منى واصف، سلاف فواخرجي، صفاء سلطان، جومانا مراد، سوزان نجم الدين، وصلن إلى النجومية لأنهن مثابرات وناجحات بأعمالهن.

وقالت في تصريحات لها: "لا يوجد شركات سورية تدعم الأغنية والمطربين وكل ما نراه من إنتاج فهو شخصي من الفنان، لذلك وصلنا إلى هذا المستوى الرديء من الأغاني في سوريا، أما المطرب السوري الذي يحترم نفسه فلا يجد له مكانا وسط هذا الضجيج، في حين يعتبر الفنان بكل بلاد الدنيا من النخبة إلا هنا للأسف يعامل بقلة احترام واضحة".

وتابعت أديل: "إن سعي الفنان للنجاح في سوريا فأمامه طريقان لا ثالث لهما، إما أن يملك المال ويقوم بتسوق وإنتاج أعماله، أو أن يقدم تنازلات تصل بالنسبة لبعض المطربات أو الفنانات إلى التنازل عن أجسادهن مقابل الشهرة، وأنا تعرضت وأتعرض كأي فنانة سورية للابتزاز، والحقيقة ليس هناك شركات تتبنى المواهب، فأصبحت الكثير من الفنانات يرضخن للضغوطات مقابل الشهرة، وأنا أحمد الله الذي منحني عزة النفس، فلست مضطرة لدفع أي فاتورة تقلل من مكانتي كسيدة ومطربة سورية، وهذا الموضوع بالنسبة لي مرفوض رفضاً قاطعا".



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