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بيع زوج من البطيخ الأصفر بـ 1114 دولار

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البطيخ
البطيخ
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محمد فضل- متابعات

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اليابان

بيع

سعر خيالي

بطيخ أصفر

بِيع زوج من البطيخ الأصفر الياباني مقابل 120 ألف ين (نحو 1114 دولاراً)، وهو جزء بسيط من الخمسة ملايين ين (46 ألف دولار) التي حققتها منتجات مماثلة خلال مزاد العام الماضي، فيما يضرب وباء «كوفيد - 19» بشدة.

وبيع البطيخ، المنتج في يوباري في جزيرة هوكايدو (شمال)، مقابل 120 ألف ين في المزاد الأول للموسم، أي أقل 40 مرة من الرقم القياسي المسجل العام الماضي.

وقد ألقى مسؤول في سوق الجملة باللوم على فيروس كورونا بمنع الزبائن الأغنياء الذين يتنافسون سنوياً على أغلى الثمار، من المجيء والمشاركة في المزاد.

وأراد الفائز في المزاد إظهار الامتنان والدعم للمزارعين المحليين، وفقاً لوكالة الأنباء المحلية «كيودو».

وقد أغلق سوق البيع بالجملة منذ 20 أبريل كجزء من الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا، لكن أقيم فيه مزاد لمرة واحدة من أجل حشد الدعم للمنتجات المحلية.


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