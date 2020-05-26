أول تعليق لوالد سوزان تميم بعد الإفراج عن محسن السكري

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سوزان تميم ومحسن السكري
سوزان تميم ومحسن السكري
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محمد فضل- متابعات

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في أول تعليق له بعد الإفراج عن قاتل ابنته سوزان تميم، قال عبدالستار تميم، إنه لم يكن يعلم بقرار العفو، وأن خبر العفو عن ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، وقع عليه كالصاعقة.

 وأضاف متسائلاً «هل حصل ذلك بالفعل؟! أنا لا أنتظر عدالة الأرض بل عدالة السماء، فإذا تم الإعفاء عن هشام طلعت ومحسن السكري على الأرض، فإنهما سيُسألان في السماء وكل متورط في الجريمة ومتساهل بالأحكام عما ارتكبوه بحق ابنتي».

وعما إذا كان يتابع قضية ابنته بعد الحُكم على قتَلتها أجاب في تصريحات لصحيفة الراى الكويتية، : «كلا كنتُ مطمئناً إلى أنهما مسجونان، وإذ أتفاجأ بالعفو عن طلعت والآن عن السكري»، مضيفاً: «الله لا يوفّق من ارتكب الجريمة ومن حرّض عليها، لقد حرق قلبي، فأنا إلى الآن أعيش على ذكراها. ابنتي الوحيدة التي كانت كالفرحة هي الآن تحت التراب».

وتابع «فوجئت بالعفو عن السكري، لأنه هو مَن قام بذبح سوزان ونفّذ الجريمة. ورب العالمين لن يضيع حق ابنتي». وأضاف "تميم": «القضية لا علاقة لها بالقضاء. القضاء كان أحال أوراق السكري لمفتي الجمهورية (الإعدام). القضاء المصري أعطاني حقي وهو قضاء عادل، ولديّ ملء الثقة به، والإفراج عن السكري كان نتيجة تطبيق قرار عفو».

وحين سئل عما قام به أمس عند زيارة قبر ابنته بعد شمول قاتِلها بالعفو، أجاب: «أزورها دائماً وأنظّف قبرَها وأحضر لها الزهور وأتكلم معها. اليوم (أمس) قلتُ لها كل عام وأنت بخير وينعاد عليك، والله لن يضيع حقك».

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