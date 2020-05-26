» ردد القرآن بصوت عال ثم ألقى بنفسه من الدور السادس

26 مايو 2020 - 06:01 م

أقدم رجل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بعدما ردد آيات من القرآن بصوت عالٍ ثم قفز من شرفة منزله في محافظة القليوبية ليسقط قتيلا .

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانتحار موظف بالمعاش من شرفة منزله، وانتقلت الأجهزة المعنية، وبالفحص تبين أن الجثة لموظف بالمعاش يدعى ”ع ا“، وأن زوجته تقيم معه في الشقة، حيث خرج للشرفة وقرأ بعض الآيات القرآنية وألقى بنفسه ليسقط في الشارع.

وبسؤال زوجته أقرت أن زوجها أصيب بحالة اكتئاب في الآونة الأخيرة، موضحة أنه في يوم الحادث وقف في الشرفة وبدأ صوته يعلو وهو يقرأ القرآن وفجأة قفز ليلقى مصرعه في الحال إثر ارتطام جثته بالأرض.

وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.