"اجري يا شيخ".. قرار من النيابة بشأن صاحب فيديو العيد

26 مايو 2020 - 07:07 م

قررت نيابة طلخا في محافظة الدقهية اخلاء سبيل الشاب صاحب فيديو "إجري يا شيخ" والذي تم تصويره صباح أول أيام عيد الفطر بمدينة نبروه وذلك بضمان محل إقامته وكفالة 100 جنيه .

وكشف محامي بطل فيديو "اجري يا شيخ" في نبروه عن أن الاتهامات الموجهة للمتهم، هي كسر حظر التجوال وإقامة صلاة محظورة بقرار رئيس الوزراء، ومن المقرر أن تحدد جلسة المحاكمة خلال الأيام المقبلة.

وأكد محامي المتهم محمود مجدي العشري، طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، وبطل فيديو اجري يا شيخ أن موكله يتمتع بصوت عذب في قراءة القرآن، وهو ما دفعه لإمامة مجموعة من الأهالي خلال صلاة العيد، بحسن نية بناءً على رغبة جيرانه.

وأشار المحامي الي ان موكله قام بتجميع جيرانه في إحدى الشوارع الجانبية، وارتدى زيه الأزهري ابتهاجًا بالعيد، وتحقيقًا لأمنيته بأن يصبح إمامًا، وعقد الصلاة، وبعد دقائق حضر أحد الأطفال وأخبرهم بوجود دورية شرطة بالشارع، فهرول الجميع مسرعين خوفًا من القبض عليهم.

وقال المحامي: إنه تم إخلاء سبيل المتهمين بتصوير ونشر مقطع الفيديو بضمان محل إقامتهما، حيث لم يوجه لهما المتهم الرئيسي أي تهم أو إدانة.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو لشاب مرتديًا زيًا أزهريًا يهرول مسرعًا خوفًا من القبض عليه، بعد إقامته صلاة عيد الفطر بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، معلقين "اجري يا شيخ".